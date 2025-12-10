Ширер считает, что или Салаху, или Слоту придется уйти

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер считает, что "Ливерпулю" придется попрощаться или с нападающим Мохамедом Салахом, или с главным тренером Арне Слотом.

Салах был отстранен от участия в матче Лиги Чемпионов против "Интера" после своего скандального интервью, в котором он сообщил о разрыве отношений со Слотом.



Ширер уже не верит в перемирие и считает, что будущее Слота теперь зависит от результатов ближайших матчей.



"Я буду по-настоящему удивлен, если им удастся все уладить. Для меня эта ситуация выглядит так, что либо он (Салах), либо тренер. Одному из них придется уйти".



"Будучи тренером, ты имеешь право оставлять за бортом, кого захочешь, но рано или поздно ты должен начать выигрывать матчи, чтобы оправдать свой выбор", — сообщил Ширер Amazon Prime.