Анонс матча "Брюгге" — "Арсенал"

"Арсенал" постарается продлить свою 100-процентную серию на общем этапе Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с бельгийским "Брюгге".

"Арсенал" выиграл все пять своих первых матчей на общем этапе, пропустив в них лишь один гол, благодаря чему захватил лидерство в турнирной таблице. Также "канониры" остаются на первой строчке в Премьер-Лиге, несмотря на поражение 2:1 от "Астон Виллы" в минувший уикенд.



А вот "Брюгге" пока не попадает даже в стыковые матчи, имея лишь четыре очка в своем активе.



- Прежде "Брюгге" играл против 12 различных английских команд в еврокубках, но против "Арсенала" — никогда.



- "Брюгге" выиграл только один из 18 последних матчей против английских команд (3 ничьи, 14 поражений) — 1:0 против "Астон Виллы" в прошлом сезоне.



- Последний раз "Арсенал" проигрывал команде из Бельгии еще в октябре 1981 — 1:0 против "Винтерслага" в Кубке УЕФА.



- "Арсенал" не проиграл ни одного из девяти последних матчей против бельгийских команд в еврокубках (7 побед, 2 ничьи).



- В своих 11 матчах Лиги Чемпионов в 2025 году "Брюгге" пропустил 24 гола — только "Барселона" больше (27 в 13).



- "Арсенал" — единственная в этом розыгрыше Лиги Чемпионов команда со 100-процентным результатом.



- "Арсенал" выиграл шесть из семи последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (1 поражение), включая два из двух в этом сезоне.



- "Брюгге" забивал три гола или более в каждом из двух своих домашних матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (4:1 против "Монако" и 3:3 против "Барселоны").



- "Арсенал" выиграл все девять своих последних матчей на групповом / общем этапе Лиги Чемпионов с общим счетом 27:3. Сделать это 10+ раз подряд среди английских команд удавалось только "Ливерпулю" (12, с сентября 2022 по январь 2025).



- Габриэль Мартинелли забивал в каждом из четырех своих матчей Лиги Чемпионов за "Арсенал" в этом сезоне.



"Арсенал" оставил дома Вильяма Салиба, Деклана Райса и Леандро Троссарда. Также травмированы Габриэль Магальяэс, Кристиан Москера и Кай Хаверц. Габриэль Жезус может сыграть свой первый матч в сезоне.



Лига Чемпионов. Общий этап. 6-й тур

"Брюгге" (Бельгия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Брюгге. Стадион "Ян Брейдел". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз