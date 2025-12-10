Анонс матча "Реал" — "Манчестер Сити"

В среду вечером "Манчестер Сити" сразится в Мадриде с испанским "Реалом" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.

В последнее время дела "Сити" идут неплохо. "Горожане" одержали три победы кряду в Премьер-Лиге, где сократили свое отставание от лидирующего "Арсенала" до двух очков.



В Лиге Чемпионов "Сити" проиграл свой последний матч и прямо сейчас напрямую в плей-офф не попадает, имея на два очка меньше, чем "Реал".



- "Реал" и "Сити" встретятся друг с другом уже 15-й раз в Лиге Чемпионов. С сезона 2012/13, когда состоялась их первая встреча, никакие другие команды не пересекались в соревновании чаще.



- "Сити" проиграл оба своих последних матча против "Реала", потерпев два поражения в прошлом сезоне — как и в 11 предыдущих встречах с испанской командой (4 победы, 5 ничьих, 2 поражения).



- Хосеп Гвардиола 27 раз противостоял "Реалу" как тренер, выиграв 48 процентов этих матчей (13 побед, 7 ничьих, 7 поражений). Однако наставник "Сити" не одержал ни одной победы в четырех последних таких встречах (2 ничьи, 2 поражения).



- Гвардиола как тренер не выиграл ни одного из четырех последних выездов к "Реалу" (2 ничьи, 2 поражения), пропустив 10 голов.



- В свое время Хаби Алонсо, нынешний наставник "Реала", сыграл 79 матчей за "Баварию" при Гвардиоле.



- "Сити" потерпел шесть поражений в 12 последних матчах в Лиге Чемпионов (4 победы, 2 ничьи) — как и в 69 предыдущих (49 побед, 14 ничьих).



- "Реал" забивает уже 38 домашних матчей Лиги Чемпионов кряду.



- Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе забил девять голов в пяти матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов.



- Мбаппе совершил восемь результативных действий в семи матчах Лиги Чемпионов против "Сити" (7+1).



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 54 гола в Лиге Чемпионов с момента своего дебюта в соревновании в сезоне 2019/20 — больше всех за этот период.



"Сити" по-прежнему не может рассчитывать на своих полузащитников Родри и Матео Ковачича. Также в Мадрид не поехал Джон Стоунс, пропустивший матч против "Сандерленда" на выходных.



Лига Чемпионов. Общий этап. 6-й тур

"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз