Агенты Салаха готов просить "Ливерпуль" о расторжении контракта

Представители нападающего Мохамеда Салаха готовы попросить "Ливерпуль" досрочно прекратить контракт их клиента.

После ничьей 3:3 против "Лидса" в минувший уикенд Салах, третий раз подряд оставшийся вне стартового состава, пожаловался на главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота.



Салах заявил, что Слот хочет избавиться от него и что у них больше нет отношений. В результате "Ливерпуль" не взял Мохамеда на матч Лиги Чемпионов против "Интера" накануне вечером.



По информации TEAMtalk, теперь Салах готов попросить "Ливерпуль" освободить его от обязательств по контракту, который Мохамед переподписал только в апреле.



Досрочное прекращение контракта, рассчитанного до 2027 года, открыло бы дверь к отъезду Салаха в Саудовскую Аравию в январе, а "Ливерпуль" смог бы сэкономить на зарплате около 30 миллионов фунтов.



В Саудовской Аравии Салаху готовы платить около 150 млн. фунтов в год, а также надеются сделать 33-летнего египтянина лицом своей туристической отрасли по примеру Криштиану Роналду.