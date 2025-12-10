Мареска объяснил обратную замену Фофана с "Аталантой"

Наставник "Челси" Энцо Мареска объяснил обратную замену защитника Весле Фофана в матче Лиги Чемпионов против "Аталанты".

Фофана вошел в игру с "Аталантой" в перерыве, заменив Трево Чалобу, однако на 76-й минуте замена потребовалась уже Весле, который уступил свое место на поле Тосину Адарабиойо.



К счастью, возникшие у Фофана проблемы не представляют опасности, и 24-летний француз может поправиться до матча Премьер-Лиги против "Эвертона".



"У него возникла проблема с глазом. Это довольно скверно. Его зрение было затруднено. Надеюсь, он будет доступен на "Эвертон" в субботу".



"Тосин вышел, потому что нам требовалось заменить Уэса. Будь у нас еще одна замена, мы бы выпустили Эстевао или Андрея (Сантоса), чтобы попытаться изменить игру", — цитирует Мареску Evening Standard.



Также Мареска подтвердил, что замена Чалобы в перерыве не была вынужденной, а связана с управлением нагрузкой и желтой карточкой Трево.