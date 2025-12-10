Артета опасается "опасного круга" травм

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета опасается, что его команда рискует увязнуть в "опасном круге" травм.

В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Брюгге" Артета отчитался о проблемах со здоровьем Деклана Райса, Вильяма Салиба и Леандро Троссарда. Также по-прежнему травмированы Габриэль Магальяэс, Кристиан Москера и Кай Хаверц.



На пресс-конференции в понедельник Артету спросили, связано это с невезением, усталостью или интенсивностью тренировок, и последний вариант Микель категорически отверг.



"Нет, не с тренировками, потому что у нас нет времени на тренировки. Но, разумеется, отсутствие одних игроков заставляет тебя больше нагружать других игроков. У этого есть последствия, и это действительно опасный круг".



"Некоторые из игроков провели более 150 матчей за два сезона, и это начинает вызывать перегрузку. Ты просишь их делать то же самое снова, снова, и снова, и в какой-то момент они сломаются. Но это является испытанием для команды, и пока что мы очень, очень хорошо реагировали на это", — цитирует Артету The Guardian.