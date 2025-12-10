Мареска: "Пропустили легкие голы, которых можно было избежать"

Энцо Мареска Наставник "Челси" Энцо Мареска посетовал на "легкие голы", которые его команда пропустила от итальянской "Аталанты".

Выиграв первый тайм выездного матча Лиги Чемпионов против "Аталанты", во втором "Челси" пропустил дважды и в итоге потерпел поражение 2:1.

После этого результата Мареске остается сокрушаться насчет упущенных возможностей для второго забитого гола, а также насчет несовершенства своей обороны.

"В первом тайме мы были хороши и контролировали игру. Два гола, которые мы пропустили за короткое время, были двумя легкими голами, и обоих можно было избежать".

"Но в данный момент это есть, как есть. Нам просто нужно как можно скорее начать снова выигрывать матчи".

"Мы имели моменты, чтобы сделать счет 0:2, особенно Рис (Джеймс). Мы соответствовали сопернику в агрессии, но когда счет стал 1:1, динамика игры немного изменилась", — сообщил Мареска TNT Sports.




Метки Аталанта, Лига Чемпионов, Мареска, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 152

Последние комментарии:




  1. gameboy 10.12.2025 08:04 # gameboy
    Ну Юмореска

  2. akado 10.12.2025 07:41 # akado
    Одно и тоже каждое интервью. Хорошо я выбрал выспаться, а не смотреть потуги синей братии. Полсостава не на своих позициях играет, Сантос голодный сидит на скамейке, Энцо Фернандес уже бегать по полю не может, он его ставит в состав. Заигрался Мареска в Пепа, ой заигрался.

