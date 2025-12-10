Мареска: "Пропустили легкие голы, которых можно было избежать"

Наставник "Челси" Энцо Мареска посетовал на "легкие голы", которые его команда пропустила от итальянской "Аталанты".

Выиграв первый тайм выездного матча Лиги Чемпионов против "Аталанты", во втором "Челси" пропустил дважды и в итоге потерпел поражение 2:1.



После этого результата Мареске остается сокрушаться насчет упущенных возможностей для второго забитого гола, а также насчет несовершенства своей обороны.



"В первом тайме мы были хороши и контролировали игру. Два гола, которые мы пропустили за короткое время, были двумя легкими голами, и обоих можно было избежать".



"Но в данный момент это есть, как есть. Нам просто нужно как можно скорее начать снова выигрывать матчи".



"Мы имели моменты, чтобы сделать счет 0:2, особенно Рис (Джеймс). Мы соответствовали сопернику в агрессии, но когда счет стал 1:1, динамика игры немного изменилась", — сообщил Мареска TNT Sports.