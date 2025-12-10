Слот отказался вспоминать о Салахе после победы над "Интером"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отказался вспоминать о своем нападающем Мохамеде Салахе после победы 0:1 над итальянским "Интером".

Отсутствие Салаха, который не приехал в Италию по дисциплинарным соображениям, не помешало "Ливерпулю" одержать победу 0:1 над "Интером" и сделать большой шаг к попаданию в плей-офф Лиги Чемпионов.



Этот результат был достигнут благодаря пенальти Доминика Собослаи в концовке, и после матча Слот предпочел сосредоточиться на имеющихся игроках.



"Я не мог просить о большем. Четвертый матч за 10 дней — такое нечасто увидишь в футболе. Три матча за семь дней — уже много, не говоря о четырех за 10. У нас доступно только 13 полевых игроков с опытом выступлений в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Мы заслуживали гораздо больше, когда упустили победу против "Лидса в компенсированное время. И затем приехать на этот стадион и сыграть со столь сильной командой, как "Интер"... Я не мог просить о большем, если посмотреть на нашу игру".



"Мы почти ничего не позволили им создать. Свой лучший момент они имели аккурат перед перерывом. Также нам вновь пришлось смириться с судейским решением (об отмене гола Ибраимы Конате), которое могло быть и другим. Но это происходит весь сезон, как и некоторые другие вещи. Поэтому мы проявили отличный дух".



"Во втором тайме мы становились лучше, лучше и лучше. Мы были близки к голу благодаря моментам Конора Брэдли и Уго Экитике. А в концовке мы заработали пенальти, и если это пенальти, их у нас могло быть штук 10 в этом сезоне. Не думаю, что такой пенальти назначили бы в Премьер-Лиге, да и отмененный гол был более явным голом, чем назначение пенальти".



"Считаю, что сегодня следует говорить об игроках, которые находятся здесь. В богатой истории "Ливерпуля" было много таких вечеров, но для этого сезона, когда вы побеждаете на таком стадионе против столь сильной команды, говорить следует только о тех, кто здесь. Они заслуживают всей похвалы. Я полностью понимаю, что в пятницу снова получу много вопросов о другом, но сегодня вечером говорить следует о тех, кто здесь", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".