"Тоттенхэм" разгромил "Славию"

Автогол и два пенальти обеспечили "Тоттенхэму" победу 3:0 над пражской "Славией" в Лиге Чемпионов.

Из стартового состава "шпор" пропали Родриго Бентанкур и Рандаль Коло-Муани, вместо которых вышли Жоау Палинья и Вильсон Одобер.



"Тоттенхэм" имел хороший момент уже в самом начале матча, но Ришарлисон не смог пробить голкипера "Славии" из пределов штрафной площади.



Хозяева играли лучше и на 26-й минуте открыли счет. Педро Порро подал угловой, Кристиан Ромеро головой переправил мяч дальше, а Давид Зима вдруг головой поразил свои ворота — 1:0.



В дальнейшем ближе к голу был "Тоттенхэм", и в начале второго тайма так и случилось. Порро заработал пенальти, а Мохаммед Кудус уверенно реализовал 11-метровый — 2:0.



На 78-й минуте Хави Симонс заработал еще один пенальти для своей команды и сам же его реализовал — 3:0.



"Тоттенхэм" достаточно убедительно доказал свое превосходство в классе. Все три гола стали следствием ошибок, которые совершила "Славия", но эти ошибки были спровоцированы соперником.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Славия" (Чехия) — 3:0 (1:0)



Голы: Зима 26 (авт), Кудус 50 (пен), Симонс 79 (пен).



"Тоттенхэм": Викарио, Порро (Дэвис 68), Ромеро, Ван де Вен, Спенс, Палинья, Грей (Сарр 59), Кудус (Тель 58), Симонс, Одобер (Бергвалл 76), Ришарлисон (Коло-Муани 68).



"Славия": Станек, Голеш, Халоупек (Зафеирис 60), Огбу, Зима (Влчек 60), Доудера, Мозес, Провод, Садилек (Чам 76), Саньянг (Мбоджи 81), Хитил (Прекоп 60).



Предупреждения: Ван де Вен, Палинья — Халоупек, Огбу, Саньянг, Зима.