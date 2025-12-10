"Аталанта" одержала волевую победу над "Челси"

Аталанта Итальянская "Аталанта" одержала волевую победу 2:1 над "Челси" в матче общего этапа Лиги Чемпионов.

Наставник "синих" Энцо Мареска традиционно обратился к ротации и поменял половину полевых игроков, оказав доверие Джошу Ачимпонгу, Бенуа Бадиашиле, Мойсесу Кайседо, Джейми Гиттенсу и Жоао Педро.

В начале матча хозяева создали пару опасных моментов. Гости ответили на это на 25-й минуте, когда Педро на ближней штанге замкнул прострела Риса Джеймса с левого края штрафной — 0:1. Изначально лайнсмен поднял флажок, однако система VAR не подтвердила офсайд.

После пропущенного гола "Аталанта" выглядела довольно пассивно, не сумев продолжить создавать моменты, как в начале матча.

В начале второго тайма Рис Джеймс упустил верную возможность для второго гола, пробив неточно с границы штрафной площади.

Хозяева ответили на момент Джеймса голом Адемолы Лукмана, однако взятие ворот не было засчитано из-за явного офсайда.

И все-таки на 55-й минуте счет стал равным. Джунлука Скамакка поразил ворота головой с близкого расстояния после отличного навеса от Шарля Де Кетеларе — 1:1.

В дальнейшем "Челси" выглядел беззубо, а развязка в матче случилась на 83-й минуте, когда Де Кетеларе свободно вошел в штрафную и пробил с рикошетом от Марка Кукурельи — 2:1.

"Челси" активизировался в концовке, но уйти от поражения уже не смог.

"Челси" открыл счет и, казалось, контролировал ситуацию на поле, однако после перерыва "Аталанта" нашла в себе силы перевернуть игру, тогда как "синие" были слишком беззубы.

"Аталанта" (Италия) — "Челси" (Англия) — 1:2 (0:1)

Голы: Скамакка 55, Де Кетеларе 83 — Педро 25.

"Аталанта": Карнесекки, Коссуну, Бернаскони, Джимшити, Белланова (Дзаппакоста 17), Эдерсон (Муса 87), Де Рон, Колашинац (Аанор 71), Де Кетеларе, Лукман, Скамакка (Крстович 72).

"Челси": Санчес, Ачимпонг, Чалоба (Фофана 45, Адарабиойо 76), Бадиашиле, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Нету (Гарначо 66), Фернандес (Гюсто 67), Гиттенс, Педро.

Предупреждение: Чалоба.




Метки Аталанта, Лига Чемпионов, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2025 00:55

Количество просмотров Просмотров: 447

  1. sausage 10.12.2025 01:11 # sausage
    Ну не знаю, в принципе неплохо играли, хоть и остаются вопросы по завершению и остроте в штрафной соперника. А вообще, подбор игроков хорош - по физике все в порядке, техничные. Остаётся сыграться и менталку прокачать. Слот, как большинство голландских тренеров, прежде всего про тактику и дисциплину, а ментальность, готовность умирать за клуб и биться до конца уже потом. В Ливерпуле, да и в целом в АПЛ, так нельзя. Надеюсь он сделает правильные выводы и будет меняться, как тот же Клопп, менялся и прогрессировал вместе с командой.
    PS Робертсон и Брэдли должны быть в старте, Керкез и Фримпонг на роль резервистов-сменщиков. Жаль только , что Конор травмируется частенько. Сабослаи походу становится настоящим лидером на поле.

  2. pyatorochka 10.12.2025 01:06 # pyatorochka
    Охранник!


    Сейчас 77% и сосёт охранник)))


    09.12.2025 23:24 #
    sellman

    Барса, 80% владение, баля 80.

    Уже сосут 0:1
    Источник: https://fapl.ru/posts/118908/?c=1

  3. dexter 10.12.2025 01:05 # dexter
    Типикал чушпанси

  4. dembo 10.12.2025 01:05 # dembo
    Гниденс, пшел нахуй

    Тосин и бадиашиль ...тут даже не хочу повторятся.


    Мареска тоже гений, то делает ебливую ротацию с лидсом нахуй не всратую, а когда она реально нужна, он до потери пульса использует енцо нету джеймса куеурелью..


    Сука команда просто труп ...

    Еще и менеджер блять юзает правых защей в опорке, ебливого гитенса сука, естевао сидит на банке аесь матч...аыходит гарначо т за 20минут делает 3 опасных момента
    От гниденса 0 опасных иоментов за весь матч и ебливое пасивное нахождение на поле....первый рропущеный на етом смор4ке ебаном. Верните Мудрика!!!!!

  5. hachidlo 10.12.2025 01:04 # hachidlo
    Не нужен был.

  6. yamateh 10.12.2025 01:04 # yamateh
    Все по делу, с такой игрой не заслужили победить.
    Команда мертвая, вроде перестановки есть, все получают отдых кроме Энцо. В чем проблема? Почему пешком ходим?
    Обратно же в настрое команды, Мареску временами сложно понимать, и почему же не вышел сегодня Эстевао? В атаке ноль креатива. Кроме кривых ударов Джеймса ничего не было. Еще 4 года соответствовать эмблеме клубного чемпиона мира. Нужно подтянуть психологию

  7. b84 10.12.2025 01:03 # b84
    чо с ебалой ??

  8. hachidio 10.12.2025 01:02 # hachidio
    Императоры вернутся сильнее.

  9. gucman 10.12.2025 01:00 # gucman
    На поражение, безусловно, не наиграли, но даже ничья было бы отрицательным результатом, учитывая нынешнюю форму Аталанты. Непонятно, почему Мареска очкует признать, что Гиттенс - провальная покупка и пихает этого пешехода в основу. Бадиашилле - та же история, не тянет он уровень, что заметно уже не первый матч. И при этом всем есть варианты на лавке...

