"Аталанта" одержала волевую победу над "Челси"

Итальянская "Аталанта" одержала волевую победу 2:1 над "Челси" в матче общего этапа Лиги Чемпионов.

Наставник "синих" Энцо Мареска традиционно обратился к ротации и поменял половину полевых игроков, оказав доверие Джошу Ачимпонгу, Бенуа Бадиашиле, Мойсесу Кайседо, Джейми Гиттенсу и Жоао Педро.



В начале матча хозяева создали пару опасных моментов. Гости ответили на это на 25-й минуте, когда Педро на ближней штанге замкнул прострела Риса Джеймса с левого края штрафной — 0:1. Изначально лайнсмен поднял флажок, однако система VAR не подтвердила офсайд.



После пропущенного гола "Аталанта" выглядела довольно пассивно, не сумев продолжить создавать моменты, как в начале матча.



В начале второго тайма Рис Джеймс упустил верную возможность для второго гола, пробив неточно с границы штрафной площади.



Хозяева ответили на момент Джеймса голом Адемолы Лукмана, однако взятие ворот не было засчитано из-за явного офсайда.



И все-таки на 55-й минуте счет стал равным. Джунлука Скамакка поразил ворота головой с близкого расстояния после отличного навеса от Шарля Де Кетеларе — 1:1.



В дальнейшем "Челси" выглядел беззубо, а развязка в матче случилась на 83-й минуте, когда Де Кетеларе свободно вошел в штрафную и пробил с рикошетом от Марка Кукурельи — 2:1.



"Челси" активизировался в концовке, но уйти от поражения уже не смог.



"Челси" открыл счет и, казалось, контролировал ситуацию на поле, однако после перерыва "Аталанта" нашла в себе силы перевернуть игру, тогда как "синие" были слишком беззубы.



"Аталанта" (Италия) — "Челси" (Англия) — 1:2 (0:1)



Голы: Скамакка 55, Де Кетеларе 83 — Педро 25.



"Аталанта": Карнесекки, Коссуну, Бернаскони, Джимшити, Белланова (Дзаппакоста 17), Эдерсон (Муса 87), Де Рон, Колашинац (Аанор 71), Де Кетеларе, Лукман, Скамакка (Крстович 72).



"Челси": Санчес, Ачимпонг, Чалоба (Фофана 45, Адарабиойо 76), Бадиашиле, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Нету (Гарначо 66), Фернандес (Гюсто 67), Гиттенс, Педро.



Предупреждение: Чалоба.