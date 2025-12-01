Райс не сыграет за "Арсенал" против "Брюгге"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что полузащитник Деклан Райс пропустит матч Лиги Чемпионов против бельгийского "Брюгге" из-за болезни.

В этом сезоне Райс сыграл в каждом матче "Арсенала" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, лишь по разу в этих соревнованиях оставшись вне стартового состава.



Однако выездной матч против "Брюгге" в среду вечером 26-летний англичанин пропустит полностью, как и защитник Вильям Салиба с вингером Леандро Троссардом.



"Нет, Деклан приболел. Он чувствовал себя довольно плохо еще после матча с "Астон Виллой". Он не поехал с нами".



"Вильям все еще недоступен. Лео получил ушиб в той зоне, где у него уже была проблема. Я не ожидаю, что это займет много времени, но, к сожалению, завтра он не сможет быть с нами", — цитирует Артету Sky Sports.