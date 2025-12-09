"Арсенал" все же дозаявил Жезуса на Лигу Чемпионов

"Арсенал" официально объявил, что нападающий Габриэль Жезус был добавлен в заявку на общий этап Лиги Чемпионов.

И хотя ранее днем пресса сообщала, что "Арсенал" не планирует добавляет Жезуса в свою заявку, это все же произошло, но Габриэль занял место не травмированного Кристиана Москеры, а Макса Доумана, переведенного в B-список, что не позволит юниору сыграть в соревнованиях УЕФА 60 дней (до 6 февраля).



Жезус не играет за "Арсенал" с января, когда он перенес операцию на колене, однако Габриэль уже здоров и будет доступен на выездной матч против "Брюгге" в среду вечером.



Добавим, на прошлой неделе 28-летний бразилец принял участие в товарищеском матче без зрителей за команду "Арсенала" U-21 против визави из "Манчестер Юнайтед".