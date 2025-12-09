"Тоттенхэм" убрал радужный баннер, расстроив своих ЛГБТ-фанатов

Объединение ЛГБТ-болельщиков "Тоттенхэма" выразило разочарование решением клуба убрать флаг радужной расцветки на матч Лиги Чемпионов против пражской "Славии".

Радужный флаг, символизирующий поддержку сексуальных меньшинств, обычно располагается в северо-восточном углу "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".



Но здесь же находится сектор с приезжими болельщиками, и в УЕФА посчитали, что прибывшие из Чехии фанаты могут не оценить такое соседство.



Поэтому по соображениям безопасности "Тоттенхэм" переместил флаг, на котором присутствует эмблема клуба, и этим вызвал недовольство поддерживающих "шпор" геев и лесбиянок, сообщает BBC.



"Вы не имеете права приходить к нам домой и диктовать, что приемлемо, не говоря уже о том, чтобы вышвыривать фланг, который представляет наше сообщество", — гласит заявление Proud Lilywhites.