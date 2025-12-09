Фаната "Ливерпуля" обвинили в оскорблении Семеньо на расовой почве

Фанату "Ливерпуля" были предъявлены обвинения в оскорблении нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо на расовой почве.

Данный инцидент случился еще 15 августа, когда в рамках первого тура Премьер-Лиги "Ливерпуль" одержал победу 4:2 над "Борнмутом".



На 29-й минуте рефери Энтони Тэйлор остановил игру, получив жалобу от Семеньо, во втором тайме оформившего дубль, на оскорбившего его болельщика.



Фаната, которым оказался 47-летний Марк Морган немедленно выпроводили со стадиона, а сейчас — по итогам проведенного расследования — в его адрес выдвинули обвинения.



Как сообщает Sky Sports, Морган был выпущен на свободу под залог и 2 декабря должен предстать перед Магистратским судом Ливерпуля.