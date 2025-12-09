Делап пропустит до четырех недель с травмой плеча

"Челси" надеется, что нападающий Лиам Делап проведет в лазарете не более четырех недель с травмой плеча.

Ранее в этом сезоне пропустив два месяца с травмой задней поверхности бедра, в минувшую субботу против "Борнмута" (0:0) Делап повредил свое правое плечо.



Вскоре появились опасения, что новая травма может оставить Делапа вне игры еще на два месяца, однако в "Челси" уверены, что Лиам вернется гораздо раньше.



Как сообщает The Telegraph, углубленное обследование не обнаружило ни перелома, ни вывиха, поэтому Делап должен залечить свое плечо в течение четырех недель — или даже быстрее, к чему и будет стремиться медицинская служба "Челси".



Добавим, в ближайшие четыре недели "Челси" сыграет против "Аталанты" в Лиге Чемпионов, против "Эвертона", "Ньюкасла", "Астон Виллы", "Борнмута" в Премьер-Лиге, а также против "Кардиффа" в Кубке Лиги.