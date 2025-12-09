Глен Джонсон: "Убийство сходит Ван Дейку с рук"

Бывший защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон раскритиковал текущую форму капитана "красных" Виргила Ван Дейка.

В последнее время Ибраима Конате, партнер Ван Дейка по центру обороны, регулярно подвергается критике, но Джонсону кажется, что Виргил заслуживает упреков в свой адрес не меньше.



"В последнее время Виргил Ван Дейк виноват точно так же, как и Конате, если не больше".



"Поскольку его имя Ван Дейк, убийство сходит ему с рук. Я по-прежнему считаю его игроком мирового уровня, и он был таким долго, но в данную минуту он ничуть не близок к своему лучшему уровню — как и игроки вокруг него".



"Думаю, Конате слегка делают козлом отпущения, что объяснимо, потому что он совершил ряд ошибок в последнее время. Но все остальные — тоже. Вся линия обороны "Ливерпуля" совершает ошибки, и Ван Дейк — не исключение", — цитирует Джонсона Daily Mirror.