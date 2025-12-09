"Арсенал" не дозаявит Жезуса на Лигу Чемпионов

"Арсенал" не будет пользоваться возникшей возможностью и добавлять нападающего Габриэля Жезуса в свою заявку на Лигу Чемпионов.

В данный момент Жезус находится на пороге возвращения в строй после перенесенной в январе операции на колене, на прошлой неделе уже сыграв за команду "Арсенала" U-21.



Изначально Жезус не был зарегистрирован "Арсеналом" на общий этап Лиги Чемпионов, однако правила УЕФА допускают произвести одну временную замену в заявке, если полевой игрок выбыл на продолжительное время из-за травмы или болезни.



Защитник "Арсенала" Кристиан Москера как раз получил травму лодыжки и теперь пропустит до двух месяцев, но Football.London утверждает, что главный тренер Микель Артета не будет менять заявку своей команды.



Артета сохраняет надежду, что Москера вернется в строй раньше срока и все же примет участие в двух заключительных матчах общего этапа Лиги Чемпионов — против "Интера" и "Кайрата" в январе.