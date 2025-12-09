Анонс матча "Аталанта" — "Челси"
В своем очередном матче на общем этапе Лиги Чемпионов "Челси" сразится на выезде с итальянской "Аталантой".
Во время этого выезда "Челси" постарается закрепить свой успех, достигнутый против "Барселоны", когда команда Энцо Марески в ярком стиле одержала победу 3:0.
В данный момент "Аталанта" и "Челси" находятся поблизости в турнирной таблице, набрав по 10 очков из 15 возможных.
- "Аталанта" и "Челси" впервые встретятся в еврокубках.
- "Аталанта" выиграла только один из семи предыдущих матчей против английских команд в еврокубках (3 ничьи, 3 поражения).
- Это будет первый для "Челси" выезд в Италию с победы 0:2 над "Миланом" в октябре 2022.
- Челси" выиграл лишь один из 10 своих первых выездных матчей против итальянских команд в Лиге Чемпионов (3 ничьи, 6 поражений) — 0:4 против "Лацио" в ноябре 2003.
- "Аталанта" оформила восемь "клин-шитов" в 15 матчах Лиги Чемпионов со старта прошлого сезона.
- "Челси" не выиграл ни одного из четырех последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (1 ничья, 3 поражения).
- Все шесть своих голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Аталанта" забила во вторых таймах.
- Это будет 100-й матч "Челси" в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов. В 99 первых "синие" одержали 41 победу.
- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов только у "Манчестер Сити" (91.5%) и ПСЖ (91.2%) точность передач выше, чем у "Челси" (89.3%).
- Эстевао Виллиан — лучший бомбардир "Челси" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов с тремя голами.
- Шарль Де Кетеларе из "Аталанты" совершил 11 результативных действий в своих 11 последних матчах в Лиге Чемпионов (5+6).
"Челси" не взял с собой на выезд полузащитника Коула Палмера, который пока не готов играть каждые три дня. Лиам Делап пропустит до двух месяцев с травмой плеча. Леви Колуилл, Ромео Лавиа и Дариу Эссугу команде также не помогут.
Лига Чемпионов. Общий этап. 6-й тур
"Аталанта" (Италия) — "Челси" (Англия)
