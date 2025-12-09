Анонс матча "Интер" — "Ливерпуль"

Оказавшийся посреди шторма "Ливерпуль" проведет выездной матч Лиги Чемпионов против итальянского "Интера" во вторник вечером.

Последние дни главной темой в стане "Ливерпуля" был скандал вокруг нападающего Мохамеда Салаха, который после своего нашумевшего интервью был отстранен от участия в матче.



От команды Арне Слота ожидают реакции и на этот скандал, и на невыразительные результаты в Премьер-Лиге, включая упущенную ничью против "Лидса" в минувший уикенд (3:3).



"Интер" только в предыдущем туре допустил свою первую осечку в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, до того одержав четыре победы подряд, а вот у "Ливерпуля" их на одну меньше, и пока "красные" не попадают напрямую в плей-офф.



- Прежде "Интер" и "Ливерпуль" шесть раз играли друг с другом, все — в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов. "Красные" одержали четыре победы и дважды уступили.



- В пяти из шести первых встреч "Интера" и "Ливерпуля" команда, которая одерживала победу, также оформляла "клин-шит".



- "Ливерпуль" выиграл оба последних выезда к "Интеру": 0:1 в марте 2008 и 0:2 в феврале 2022.



- "Ливерпуль" выиграл пять из шести последних выездных матчей против итальянских команд в еврокубках (1 поражение).



- "Ливерпуль" выиграл все четыре своих выезда на "Сан-Сиро" в Лиге Чемпионов, включая 1:3 против "Милана" в прошлом сезоне.



- "Интер" не потерпел ни одного поражения в 18 последних домашних матчах в Лиге Чемпионов (15 побед, 3 ничьи).



- "Интер" (12.8) и "Ливерпуль" (12.7) — две лучшие команды в этом розыгрыше Лиги Чемпионов по xG без учета пенальти.



- Только ПСЖ (100) в этом розыгрыше Лиги Чемпионов нанес ударов больше, чем "Ливерпуль" (98).



- Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес забивал в каждом из пяти своих матчей Лиги Чемпионов на "Сан-Сиро" в 2025 году (всего восемь голов).



В качестве дисциплинарной меры "Ливерпуль" оставил дома Салаха. Джованни Леони и Джереми Фримпонг травмированы. Не поехали в Италию и Ватару Эндо, Федерико Кьеза, Коди Гакпо.



Лига Чемпионов. Общий этап. 6-й тур

"Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия)

Милан. Стадион "Сан-Сиро". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз