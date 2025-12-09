Светская хроника за вторник

"Бавария" обратилась к Кобби Майну. "Ливерпуль" договаривается с Нико Шлоттербеком. На Айвена Тоуни надели наручники. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Бавария" начала переговоры с агентом Кобби Майну и испытывает уверенность насчет приглашения полузащитника "Манчестер Юнайтед". (TEAMtalk)



"Ливерпуль" планирует предложить 38 миллионов фунтов за защитника "Галатасарая" Вильфрида Синго. (Fotomac)



Представители защитника дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербека провели переговоры с рядом заинтересованных клубов, включая "Ливерпуль". (TEAMtalk)



"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" следят за 19-летним вингером "РБ Лейпциг" Яном Диоманде. (Caught Offside)



Голкипер "Сити" Штефан Ортега интересен "Селтику". (Football Insider)



"Сити" остается главным претендентом на защитника "Ньюкасла" Тино Ливраменто. (TEAMtalk)



"Лион" хочет арендовать защитника "Челси" Акселя Дисаси. (L'Equipe)



Нападающий "Страсбура" Хоакин Паникелли заинтересовал "Астон Виллу", "Челси" и "Вест Хэм". (TEAMtalk)



"Лидс" обратился к "Комо" насчет атакующего полузащитника Мартина Батурины. (Fabrizio Romano)



Другое



Вингер "Челси" Михаил Мудрик может вернуться к игре в футбол уже в январе. (Foot Mercato)



Экс-защитник "Ливерпуля" и "Вест Хэма" Альваро Арбелоа является фаворитом на замену главному тренеру "Реала" Хаби Алонсо. (ESPN)



Будущее Алонсо в Мадриде будет на кону в матче Лиги Чемпионов против "Сити" в среду. В качестве одного из вариантов на замену Хаби "Реал" рассматривает бывшего наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа. (Marca)



Бывший игрок Премьер-Лиги Джоуи Бартон был приговорен к шести месяцам тюрьмы условно и 200 часам общественных работ за оскорбительные высказывания в социальных сетях. (The Athletic)



Экс-игрок "Тоттенхэма" и "Челси" Гус Пойет покинул должность главного тренера южнокорейского "Чонбук Хёндэ Моторс" после года работы. (talkSPORT)



Неназванным футболистом, арестованным в Лондоне за нападение на человека, оказался Айвен Тоуни. Нападающего "Аль-Ахли" увели в наручниках после того, как он ударил оппонента головой в лицо. (The Sun)



Организаторы ЧМ-2026 решили, что матч между Египтом и Ираном в рамках группового этапа станет первым в истории "прайд-матчем", посвященным ЛГБТ-сообществу. Это связано с агрессивной политикой и законами против геев в обеих странах. (Daily Mirror)