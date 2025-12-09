"Борнмут" хочет, чтобы Семеньо остался до конца сезона

"Борнмут" хочет, чтобы нападающий Антуан Семеньо остался в клубе до конца сезона, несмотря на интерес со стороны представителей "большой шестерки" Премьер-Лиги в преддверии зимнего трансферного окна.

Проигнорировав интерес со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", 1 июля Семеньо заключил с "Борнмутом" новый контракт.



Новый контракт Семеньо содержит пункт о выкупе в январе за 65 миллионов фунтов, но активировать этот пункт надлежит до 10 января, чтобы "Борнмут" успел обзавестись заменой.



А летом 2026 отступные по контракту 25-летнего игрока сборной Ганы снизятся до 60 млн. фунтов, сообщает BBC.



И хотя "Борнмут" может быть бессилен помешать уходу Семеньо в январе, "вишенки" предпочли бы сохранить Антуана до конца сезона, пускай даже они заработают меньше в таком случае.



Параллельно "Борнмут" уже ищет замену Семеньо, но пока не близок к приобретению кого-либо.