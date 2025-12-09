Аморим: "Маунт — лидер другого типа, он подает пример"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим похвалил своего полузащитника Мейсона Маунта после победы над "Вулверхэмптоном".

Именно Маунт забрал официальную награду лучшему игроку матча на "Молинью" накануне вечером. Мейсон забил третий гол "Юнайтед" и помог своей команде одержать победу со счетом 1:4.



Не только голом, но и своей игрой в целом Маунт заслужил похвалу Аморима, который даже называет 26-летнего англичанина молчаливым лидером "Юнайтед".



"Он может обороняться, он может атаковать, он действительно качественно обращается с мячом, так что это не сюрприз для меня".



"Он является лидером другого типа. Он не такой, как Лича (Лисандро Мартинес), например. Он парень, который ведет за собой, подавая пример".



"Независимо от ситуации, Мейсон Маунт делает одно и то же: тренируется, общается, взаимодействует с людьми в Каррингтоне. Это непросто, так что он очень, очень хороший игрок", — цитирует Аморима The Independent.