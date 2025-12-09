Алиссон рассказал о реакции раздевалки на интервью Салаха

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон рассказал о реакции раздевалки на скандальное интервью нападающего Мохамеда Салаха.

Салах был отстранен от участия в матче Лиги Чемпионов против "Интера" после того, как в минувшую субботу обрушился с критикой на свой клуб и главного тренера Арне Слота.



В понедельник Салах тренировался с партнерами по "Ливерпулю", и это, по словам Алиссона, "не было странно", однако бразильский голкипер понимает, что Мо несет ответственность за свои действия.



"После его интервью я думал, что это будет по-настоящему странно, но нет. Повторюсь, мы взрослые люди. Это его личная ситуация, и мы принимаем это".



"Свой последний матч мы сыграли в субботу вечером, поэтому то небольшое время, что мы провели вместе на тренировочной базе, было посвящено отдыху, восстановлению и подготовке к матчу против такой огромной команды, как "Интер".



"Его недоступность — это следствие того, что он сделал. Я не разговаривал с Мо об этом. Я хочу поговорить, и у нас хорошие отношения. Он не просто партнер по команде. Мы не так много времени проводим за пределами тренировочной базы, но мы друзья, хорошие друзья".



"Мы пережили так много моментов вместе — хороших моментов, плохих моментов, — и это создает связь между людьми".



"Я проведу разговор, но он будет приватным, потому что это личное", — цитирует Алиссона Evening Standard.