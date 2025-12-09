"Юнайтед" разгромил на выезде "Вулверхэмптон"

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" разгромил на выезде последнюю команду Премьер-Лиги в лице "Вулверхэмптона" со счетом 1:4.

Ки-Яна Хувер и Ладислав Крейчи заменили в стартовом составе "волков" дисквалифицированного Жоао Гомеса и Джексона Тчатчуа.

Наставник "красных дьяволов" Рубен Аморим ограничился единственной перестановкой в старте, на сей раз выпустив Мейсона Маунта, а не Джошуа Зиркзее. Эйден Хевен остался в тройке защитников.

Хозяева могли пропустить уже на восьмой минуте, когда Бруну Фернандеш со своей половины поля выполнил заброс вперед на Диогу Далота, который ворвался в штрафную по левому краю, но не смог пробить Сэма Джонстона.

Практически в следующем игровом эпизоде голкипер "Вулверхэмптона" совершил еще один сейв, отразив удар Бриана Мбемо в касание.

Сделав небольшую паузу, на 25-й минуте "Юнайтед" открыл счет. Комичная игра "волков" в обороне привела к тому, что Кунья и Фернандеш оказались с мячом в штрафной. И хотя Бруну поскользнулся после короткой передачи Матеуса, ему все же удалось нанести удар с касанием Джонстона — 0:1.

На 29-й минуте "дьяволы" вполне могли добавить второй гол, но удар Мбемо был отражен Джонстоном, а добивание Амада Диалло остановил на линии ворот Тоти.

Оборона последней команды Премьер-Лиги проваливалась с пугающей частотой, и гости только каким-то чудом не забили второй гол до перерыва.

А в концовке первого тайма "Юнайтед" слегка ослабил хватку и получил ответный гол. Давид Моллер Вольфе с левого края штрафной, почти от лицевой линии, выполнил прострел в район 11-метровой отметки, откуда удар в касание нанес Жан-Рикнер Бельгард — 1:1.

Однако уже на 51-й минуте "дьяволы" восстановили преимущество в счете. Далот и Мбемо вдвоем выскочили на Джонстона, и Диогу не пожадничал с передачей на партнера поперек штрафной — 1:2.

"Юнайтед" не стал рисковать и на 62-й минуте сподобился на второй гол. Фернандеш верхом забросил мяч в центр штрафной, а Маунт пробил с лету — 1:3.

Точку в матче на 82-й минуте поставил Фернандеш, реализовав пенальти за попадание мяча в руку Йерсона Москеры — 1:4.

"Вулверхэмптон" забил "гол в раздевалку", и казалось, это может стать переломным моментом матча, однако во втором тайме "Юнайтед" не дал сопернику никакого шанса и быстро вернул игру в нужное русло.

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче




  dembo 09.12.2025 01:05
    С такой игрой они и в шипе надолго не остануться.

    Новому рекорду по худшей команде с точки зрения набранных очков походу быть.

  onana 09.12.2025 01:00
    Пропускают на уровне аутсайдеров.

