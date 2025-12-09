Каррагер раскритиковал Салаха за "позорное" поведение

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал "позором" сенсационное интервью нападающего "красных" Мохамеда Салаха.

В минувшую субботу Салах поведал о разладе в отношениях с главным тренером "Ливерпуля" Арне Слотом, а также пожаловался, что его "бросают под колеса автобуса".



По мнению Каррагера, Салах и его агент "срежиссировали" это выступление, чтобы подтолкнуть владельцев клуба к увольнению Слота. Джейми вспоминает, что похожим образом год назад Мохамед выпрашивал новый контракт.



"Думаю, то, как он повел себя после матча, было позором".



"Некоторые люди изобразили это как выплеск эмоций. Я так не думаю. Раз Салах остановился в микст-зоне, что он делал четыре раза за восемь лет в "Ливерпуле", значит это срежиссировано им и его агентом, чтобы нанести максимальный ущерб и усилить свое собственное положение".



"Он сделал это 12 месяцев назад. Я звал его в телестудию, а он решил сыграть на сердечных струнах болельщиков. "Ливерпуль" находился во главе лиги, он забил победный гол против "Саутгемптона". То был момент, чтобы выйти и подвергнуть владельцев "Ливерпуля" давлению. В результате на остаток сезона вы получили баннеры на трибунах: "Дайте Мо его деньги".



"Он специально выбрал этот уикенд для такого поступка. Думаю, он ждал плохого для "Ливерпуля", болельщиков и тренера результата, пропущенного на последней минуте гола. Каждый, кто имеет отношение к клубу, чувствовал себя неприятно".



"Он выбрал это время, чтобы наброситься на тренера и, возможно, вызвать его увольнение. Так я это чувствую. Для меня только выделяются слова про "бросить под колеса автобуса". Он дважды пытался бросить клуб под колеса автобуса за последние 12 месяцев. Он давит на владельцев — тех самых владельцев, которые платили ему сотни тысяч фунтов на протяжении шести лет".



"Он жаловался год назад, что ему не дают контракт в возрасте 32 лет. И он имел полное право на это. Но сейчас ему следовало бы стараться изо всех сил, чтобы помочь клубу прервать свою худшую серию результатов с 1950-х годов, а он этого не делает", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.