Слот удивлен комментариями Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признался, что нападающий Мохамед Салах удивил его своими комментариями насчет разрыва в отношениях.

В минувшую субботу Салах заявил, что у него больше "нет отношений" со Слотом, также обвинив Арне в том, что тот "бросил его под колеса автобуса".



В результате "Ливерпуль" не взял Салаха на матч Лиги Чемпионов против "Интера", и в данный момент Слот не берется рассуждать о будущем 33-летнего египтянина.



"Что значат слова Салаха насчет "бросил под колеса автобуса"? Только сам Мо знает это. Я могу догадываться, но в данный момент это неправильно. Мне сложно сказать".



"Наши отношения разрушены? Я этого не чувствую, но он имеет право чувствовать вещи так, как он чувствует. До вечера субботы я совершенно этого не чувствовал".



"Обычно игрокам не нравится, когда тренер не дает им играть, но он был очень уважителен с моим штабом и своими партнерами по команде. Он тренировался по-настоящему упорно. Поэтому до какой-то степени для меня стало сюрпризом, когда я услышал комментарии, которые он дал".



"Это не первый и не последний раз, когда игрок, который не играет, говорит нечто подобное. Моя реакция на это ясна: его здесь нет".



"Есть ли для Салаха путь назад? Я всегда твердо верил, что для игрока всегда есть возможность вернуться. Я не буду развивать эту мысль".



"Каким был разговор с Салахом, когда я сказал ему, что он не едет на матч с "Интером"? Коротким".



"Сыграл ли он свой последний матч за "Ливерпуль"? Не имею представления. Я не могу ответить на этот вопрос в данный момент".



"Обычно я спокоен и вежлив, но это не значит, что я слаб. Если игрок дает такие комментарии насчет столь многих вещей, мы как клуб должны отреагировать, и мы отреагировали — как вы можете видеть, его здесь нет", — цитирует Слота Sky Sports.