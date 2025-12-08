В понедельник состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии, с которого в борьбу за старейший футбольный трофей вступают представители Премьер-Лиги.

Самый сложный жребий из числа представителей "большой шестерки" достался "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму", потому что им предстоит сыграть против других команд Премьер-Лиги. Так "красные дьяволы" попали на "Брайтон", а "шпоры" — на "Астон Виллу".



В то же время "Манчестер Сити" достался "Эксетер", "Арсеналу" — "Портсмут", "Ливерпулю" — "Барнсли", "Челси" — "Чарльтон".



Добавим, матчи 3-го раунда Кубка Англии будут сыграны в уикенд 10-11 января 2026. Финал состоится на "Уэмбли" 16 мая 2026.



Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии



Вулверхэмптон — Шрюсбери

Донкастер — Саутгемптон

Тоттенхэм — Астон Вилла

Порт Вейл — Флитвуд

Престон — Уиган

Ипсвич — Блэкпул

Рексем — Ноттингем Форест

Чарльтон — Челси

Манчестер Сити — Эксетер

Вест Хэм — КПР

Шеффилд Уэнсдей — Брентфорд

Фулхэм — Мидлсбро

Эвертон — Сандерленд

Ливерпуль — Барнсли

Бернли — Миллуолл

Норвич — Уолсолл

Портсмут — Арсенал

Дерби — Лидс

Суонси — Вест Бромвич

Солфорд — Суиндон

Борем Вуд — Бракли / Бертон

Гримсби — Уэстон-сьюпер-Мэр

Халл — Блэкберн

Ньюкасл — Борнмут

МК Донс — Оксфорд

Челтнем — Лестер

Кембридж — Бирмингем

Бристоль Сити — Уотфорд

Стоук — Ковентри

Маклсфид — Кристал Пэлас

Манчестер Юнайтед — Брайтон

Шеффилд Юнайтед — Мансфилд