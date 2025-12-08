Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии
В понедельник состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии, с которого в борьбу за старейший футбольный трофей вступают представители Премьер-Лиги.
Самый сложный жребий из числа представителей "большой шестерки" достался "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму", потому что им предстоит сыграть против других команд Премьер-Лиги. Так "красные дьяволы" попали на "Брайтон", а "шпоры" — на "Астон Виллу".
В то же время "Манчестер Сити" достался "Эксетер", "Арсеналу" — "Портсмут", "Ливерпулю" — "Барнсли", "Челси" — "Чарльтон".
Добавим, матчи 3-го раунда Кубка Англии будут сыграны в уикенд 10-11 января 2026. Финал состоится на "Уэмбли" 16 мая 2026.
Вулверхэмптон — Шрюсбери
Донкастер — Саутгемптон
Тоттенхэм — Астон Вилла
Порт Вейл — Флитвуд
Престон — Уиган
Ипсвич — Блэкпул
Рексем — Ноттингем Форест
Чарльтон — Челси
Манчестер Сити — Эксетер
Вест Хэм — КПР
Шеффилд Уэнсдей — Брентфорд
Фулхэм — Мидлсбро
Эвертон — Сандерленд
Ливерпуль — Барнсли
Бернли — Миллуолл
Норвич — Уолсолл
Портсмут — Арсенал
Дерби — Лидс
Суонси — Вест Бромвич
Солфорд — Суиндон
Борем Вуд — Бракли / Бертон
Гримсби — Уэстон-сьюпер-Мэр
Халл — Блэкберн
Ньюкасл — Борнмут
МК Донс — Оксфорд
Челтнем — Лестер
Кембридж — Бирмингем
Бристоль Сити — Уотфорд
Стоук — Ковентри
Маклсфид — Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед — Брайтон
Шеффилд Юнайтед — Мансфилд
08.12.2025 22:00
