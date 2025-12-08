Эванс оставил работу в "Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс покинул свою роль в структуре клуба.

Повесив бутсы на гвоздь в конце прошлого сезона, в июне Эванс был назначен на роль, в рамках которой он отслеживал принадлежащих "Юнайтед" игроков, сейчас выступающих за другие клубы на правах аренды.



Также Эванс тесно работал со спортивным директором "Юнайтед" Джейсоном Уилкоксом, помогая молодым талантам пробиться в первую команду.



Однако теперь, сообщает BBC, Эванс покинул "Юнайтед". Свое решение 37-летний североирландец объяснил желанием проводить больше времени со своей семьей.



Эванс является продуктом академии "Юнайтед", проведя 241 матч за родной клуб. За два периода на "Олд Траффорд" Джонни выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.