Гехи: "У Бога есть план на меня"

Капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи дал понять, что его не расстроил сорвавшийся переход в "Ливерпуль" в заключительный день летнего трансферного окна.

Уже согласовав покупку Гехи за 35 миллионов фунтов, "Ливерпуль" не смог заключить сделку, потому что "Пэлас" не успел найти равноценную замену Марку.



Ходили слухи, что Гехи тяжело переживает сорвавшийся трансфер и даже думает отказаться от капитанской повязки, однако в реальности Марк совершенно не стал унывать. 25-летний англичанин проводит блестящий сезон за "Пэлас", который накануне поднялся в топ-4 Премьер-Лиги.



Гехи философски смотрит на вещи и считает, что не перешел в "Ливерпуль" по воле Бога. Будучи христианином, Марк рад, что у него в команде есть другие верующие игроки вроде Максанса Лакруа.



"Думаю, у каждого сложилось впечатление, что это было сложно. Вообще-то, это не было сложно. Это совершенно не было сложно. Потому что это становится легко, когда ты сосредоточен на самом важном. Я знаю, что у Бога есть план на меня, и каким бы ни был этот план, в некоторый момент он осуществится".



"Но моей целью всегда было играть в футбол и стараться изо всех сил, на этом я и был сосредоточен. И, к счастью для меня, я могу делать это с людьми вроде Макса", — сообщил Гехи Sky Sports.