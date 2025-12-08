"Ливерпуль" объявил, что Салах не поехал на матч с "Интером"

"Ливерпуль" официально подтвердил, что нападающий Мохамед Салах не поехал с командой на матч Лиги Чемпионов против итальянского "Интера".

Слухи о том, что Салах может быть отстранен от поездки в Милан, появились сразу после скандального интервью Мохамеда в минувшую субботу.



И хотя ранее в понедельник Салах тренировался с партнерами по "Ливерпулю" на базе в Керби, Мохамеда не оказалось среди 19 игроков, которых главный тренер Арне Слот увез с собой в Италию.



Как сообщает Sky Sports, соответствующее решение было принять руководством "Ливерпуля" после консультацией и при полной поддержке Слота. Боссы клуба считают, что в лучших интересах всех сторон Мохамеду будет лучше побыть одному.



Таким образом, у 33-летнего игрока сборной Египта останется лишь домашний матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в ближайшую субботу, прежде чем он отправится на Кубок Африки.



В трех последних матчах "Ливерпуля" Салах оказывался вне стартового состава, даже не появившись на замену, что стало следствием его невыразительной формы. В этом сезоне Мохамед, который был талисманом "красных" с момента своего прихода в 2017 году, забил лишь пять голов в 18 поединках.