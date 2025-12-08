Ширер: "Понимаю чувства Салаха"

Бывший игрок "Ньюкасла" Алан Ширер выразил свое сочувствие нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

В минувшую субботу Салах разразился гневным интервью, отреагировав этим на непопадание в стартовый состав "Ливерпуля" три матча подряд.



Ширер против того, чтобы выносить такие вещи на публику, но Алан отлично понимает, что чувствует Салах, потому что сам был в похожей ситуации.



"Я понимаю его разочарование и гнев, и я совершенно понимаю, что он чувствует. Я сам был в похожей ситуации, когда Рууд Гуллит отстранил меня (в "Ньюкасле") и хотел, чтобы я ушел из клуба".



"Нет, я не думаю, что ты можешь говорить такое на публику. Думаю, в этом он ошибся. Мо Салах невероятно выступал за тот футбольный клуб. Я понимаю, как это может выглядеть, но суть в том, что никто не может быть важнее клуба, кем бы ты ни был".



"Это действительно сложная ситуация для тренера и для него. Наверное, будет лучше, если он уедет на Кубок Африки, прочистит свою голову, сыграет матчи и постарается избавиться от своего разочарования".



"Затем, надеюсь, он вернется в более стабильную ситуацию, когда "Ливерпуль" побеждает".



"Я скажу, что тренер имеет выбор, будет Салах играть или нет. Тренер должен выигрывать матчи. Я знаю, что они сделали это против "Вест Хэма", но не против "Лидса" и "Сандерленда" в двух последних матчах".



"И когда тренер оставляет больших игроков за бортом, он должен результатом оправдать свое решение, а в данную минуту этого нет. Поэтому это очень сложная ситуация для "Ливерпуля". Но он не должен выходить и говорить такие вещи", — цитирует Ширера Daily Mirror.