Палмер пропустил тренировку "Челси"

Коул Палмер Полузащитник Коул Палмер не тренировался с партнерами по "Челси" в преддверии выезда к итальянской "Аталанте" в Лиге Чемпионов.

Палмер лишь недавно вернулся в строй после 14 матчей, пропущенных из-за проблем с пахом и затем пальцем ноги.

В минувшую субботу Палмер впервые после своего возвращения в строй вышел в стартовом составе "Челси", поучаствовав в безголевом матче Премьер-Лиги против "Борнмута" (0:0).

И хотя в понедельник Палмер не тренировался в общей группе, Evening Standard утверждает, что речи о каком-либо рецидиве не идет. Это является частью процесса по возвращению Коула в форму.

Даже если Палмер не сыграет против "Аталанты" во вторник вечером, Коул будет готов к матчу Премьер-Лиги против "Эвертона" 13 декабря.




Дата 08.12.2025 17:00

