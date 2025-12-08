Палмер пропустил тренировку "Челси"

Полузащитник Коул Палмер не тренировался с партнерами по "Челси" в преддверии выезда к итальянской "Аталанте" в Лиге Чемпионов.

Палмер лишь недавно вернулся в строй после 14 матчей, пропущенных из-за проблем с пахом и затем пальцем ноги.



В минувшую субботу Палмер впервые после своего возвращения в строй вышел в стартовом составе "Челси", поучаствовав в безголевом матче Премьер-Лиги против "Борнмута" (0:0).



И хотя в понедельник Палмер не тренировался в общей группе, Evening Standard утверждает, что речи о каком-либо рецидиве не идет. Это является частью процесса по возвращению Коула в форму.



Даже если Палмер не сыграет против "Аталанты" во вторник вечером, Коул будет готов к матчу Премьер-Лиги против "Эвертона" 13 декабря.