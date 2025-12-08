Салах тренировался с "Ливерпулем" в понедельник

Нападающий Мохамед Салах принял участие в тренировке "Ливерпуля" в понедельник, но на выезд к итальянскому "Интеру" едва ли отправится.

В минувшую субботу Салах разразился нашумевшим интервью, выразив свое глубокое недовольство после трех подряд матчей вне стартового состава "Ливерпуля".



Салах заявил, что он был "брошен под колеса автобуса" и что у него больше "нет отношений" с главным тренером Арне Слотом.



Несмотря на это, в понедельник Салах тренировался в общей группе, и только после занятия руководители "Ливерпуля" решат, как им поступить с 33-летним египтянином.



Но Sky Sports ожидает, что Салах, скорее всего, не полетит с командой Слота в Милан.