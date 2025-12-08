Тимбер призвал "Арсенал" использовать поражение от "Виллы" как мотивацию

Защитник "Арсенала" Юрриен Тимбер призвал свою команду использовать поражение 2:1 от "Астон Виллы" как мотивацию.

В минувшую субботу прервалась серия "Арсенала" из 18 матчей кряду без поражений во всех соревнованиях, причем свой решающий гол "Вилла" забила буквально на последней секунде компенсированного времени.



Однако Тимбер, вынужденно сыгравший центрального защитника на "Вилла Парк", не видит катастрофы в этом результате.



"Думаю, в конце концов вы должны использовать это как мотивацию, использовать это, чтобы стать сильнее, потому что это уже произошло. Мы должны смириться с этим и стать лучше".



"В то же время я думаю, что по ходу сезона случаются такие моменты, такие неудачи, и после них вам просто нужно отреагировать", — приводит слова Тимбера The Independent.