15-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 8 декабря, поединком "Вулверхэмптона" и "Манчестер Юнайтед" завершится 15-й тур Премьер-Лиги.

Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Играя вечером понедельника в Премьер-Лиге, "Вулверхэмптон" одержал только одну победу в 10 последних матчах такого рода (2 ничьи, 7 поражений). "Волки" потерпели семь поражений кряду в чемпионате.



"Манчестер Юнайтед" выиграл лишь один из семи последних выездных матчей Премьер-Лиги, выпадавших на декабрь (1 ничья, 5 поражений). "Красные дьяволы" не знают поражений за пределами своего стадиона уже четыре поединка чемпионата кряду — дольше серия последний раз у них была с ноября по февраль в сезоне 2021/22 (7).



В прошлом сезоне "Вулверхэмптон" сделал дубль против "Манчестер Юнайтед", одержав столько же побед, как в 14 предыдущих встречах (2 победы, 3 ничьи, 9 поражений). Два раза подряд "дьяволы" не проигрывали на "Молинью" с августа 1980.



Полузащитник "Вулверхэмптона" Жоао Гомес пропускает этот матч из-за дисквалификации. Ладислав Крейчи, Уго Буэно и Фер Лопес под вопросом. Даниэль Бентли, Родригу Гомеш, Леон Чивоме и Маршалл Мунетси травмированы.



"Юнайтед" надеется на выздоровление защитника Маттейса Де Лигта, пропустившего предыдущий матч. Харри Магуайр и Беньямин Шешко остаются в лазарете. Матеус Кунья готов сыграть против своего бывшего клуба.