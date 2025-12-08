Руни: "Салах пожалеет о сказанном"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни раскритиковал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха за свое скандальное интервью.

В минувшую субботу Салах пожаловался, что чувствует себя брошенным под колеса автобуса, а также поведал о полном разрыве отношений с главным тренером Арне Слотом.



Руни считает, что все совершенно наоборот, а Слоту стоит отстранить взбунтовавшегося игрока от матча Лиги Чемпионов против "Интера" во вторник.



"Арне Слот должен проявить авторитет, подозвав его и сказав: "Ты не едешь с командой, сказанное тобой неприемлемо".



"Отправляйся на Кубок Африки и дай всему успокоиться. На месте Слота я бы ни за что не допустил его до команды. Нужно быстро это уладить, тем или иным образом".



"Он абсолютно разрушает свое наследие в Ливерпуле". Было бы грустно, если он пустит все коту под хвост. Он все сделал неправильно".



"Время настигает всех нас, и в этом сезоне он не выглядит лучшей версией себя. Тебе нужно показывать свою лучшую игру каждую неделю, чтобы обладать этим высокомерием и говорить, что ты и так заслуживаешь места в составе".



"На месте его партнеров по команде, я бы совершенно не был рад его словам, потому что сейчас "Ливерпуль" нуждается в нем больше всего".



"Своими словами он бросил "Ливерпуль" под колеса автобуса".



"Он был абсолютно невероятен в "Ливерпуле", но это неуважительно к его партнерам по команде, тренеру и фанатам".



"Полагаю, он будет вести себя очень тихо на тренировочной базе, и это создаст негативную энергию вокруг новых игроков, приглашенных Слотом".



"Уверен, через пару лет он пожалеет о сказанном", — сообщил Руни в своем подкасте.