Окслейд-Чемберлен сыграл за команду "Арсенала" U-21
Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен снова примерил футболку своего бывшего клуба "Арсенала".
Окслейд-Чемберлен до сих пор остается свободным агентом после досрочного прекращения контракт с "Бешикташем" в августе.
В прошлом месяце пресса уже сообщала, что Окслейд-Чемберлен получил доступ на тренировочную базу "Арсенала" для поддержания своей физической формы.
А на прошлой неделе, сообщает talkSPORT, 32-летний англичанин даже сыграл за команду "Арсенала" U-21 в товарищеском матче без зрителей против оппонентов из "Манчестер Юнайтед".
Участие в этом матче, выигранном "канонирами" со счетом 3:0, также приняли Макс Доуман и Габриэль Жезус.
Утверждается, что Окслейд-Чемберлен уже отклонил несколько предложений из-за рубежа и находится в поисках клуба в Англии.
