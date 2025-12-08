Окслейд-Чемберлен сыграл за команду "Арсенала" U-21

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен снова примерил футболку своего бывшего клуба "Арсенала".

Окслейд-Чемберлен до сих пор остается свободным агентом после досрочного прекращения контракт с "Бешикташем" в августе.



В прошлом месяце пресса уже сообщала, что Окслейд-Чемберлен получил доступ на тренировочную базу "Арсенала" для поддержания своей физической формы.



А на прошлой неделе, сообщает talkSPORT, 32-летний англичанин даже сыграл за команду "Арсенала" U-21 в товарищеском матче без зрителей против оппонентов из "Манчестер Юнайтед".



Участие в этом матче, выигранном "канонирами" со счетом 3:0, также приняли Макс Доуман и Габриэль Жезус.



Утверждается, что Окслейд-Чемберлен уже отклонил несколько предложений из-за рубежа и находится в поисках клуба в Англии.