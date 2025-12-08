Светская хроника за понедельник

Родриго открыт к переходу в "Ливерпуль". ПСЖ готов вернуться за Маркусом Рэшфордом. Названа стоимость увольнения Арне Слота. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Нападающий "Реала" Родриго открыт к переходу в "Ливерпуль", где он может заменить Мохамеда Салаха. (TEAMtalk)



"Аль-Хиляль" готов сделать предложение о покупке Салаха в январе. (The Sun)



На Салаха также претендует "Сан-Диего" из МЛС. (Givemesport)



"Аталанта" сообщила "Ливерпулю" и "Барселоне" о своей готовности продать полузащитника Эдерсона в январе за 50 миллионов фунтов. (Football Insider)



"Рома" лидирует в борьбе за нападающего "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее. (Football Insider)



"Юнайтед" отклонил стартовое предложение "Ромы" по аренде Зиркзее с обязательством по выкупу. (Corriere dello Sport)



"Юнайтед" готов лишь продать Зиркзее в январе. (Metro)



ПСЖ может предложить "Юнайтед" нападающего Брадли Барколя в обмен на Маркуса Рэшфорда, которого сейчас арендует "Барселона". (Football Insider)



"Арсенал" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Ювентуса" Кенану Йылдызу. "Канониры" уже сделали запрос насчет 30-летнего турка. (Gianni Balzarini)



"Арсенал" готов сделать предложение по 18-летнему полузащитнику "Лилля" Аюбу Буадди. (RMC Sport)



Защитник "Челси" Аксель Дисаси вызывает интерес у "Ньюкасла" и "Вест Хэма". (Caught Offside)



"Кристал Пэлас" решил, что продаст полузащитника Адама Уортона следующим летом, если получит крупное предложение. (Alan Nixon)



"Пэлас" следит за ситуацией защитника "Вест Хэма" Макса Килмена. (Football Insider)



"Ноттингем Форест" увеличит за пределы 100 млн. фунтов цену за полузащитника Эллиота Андерсона. (Football Insider)



"Вулверхэмптон" готов отпустить полузащитника Фера Лопеса в январе. (Fabrizio Romano)



Другое



В возрасте 79 лет из жизни ушел бывший совладелец "Ливерпуля" Том Хикс. (The Independent)



Увольнение Арне Слота с поста главного тренера стоило бы "Ливерпулю" около 15 млн. фунтов. (Givemesport)



Неназванный футболист, которому 29 лет и который вызывается в свою сборную, был арестован в Лондоне по подозрению в нападении на человека. (Goal)



Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер перенес операцию по удалению рака кожи. (Daily Mail)



Бывший защитник "Ньюкасла" Пол Дамметт объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 34 лет. (The Sun)



Игрок женской команды "Ливерпуля" Мари Хебингер наняла телохранителя после того, как ее стал преследовать миллионер. (The Sun)