"Брайтон" запретил журналистам издания The Guardian посещать свои домашние матчи.

На днях авторитетное британское издание опубликовало свое расследование насчет владельца "Брайтона" Тони Блума, заявив, что эта история представляет "общественный интерес".



Блум обвиняется журналистами в том, что создал подпольный игорный синдикат, который ежегодно зарабатывает около 600 миллионов фунтов, в том числе со ставок на принадлежащие Тони команды.



В ответ на это Блум опубликовал заявление о том, что с момента покупки "Брайтона" в 2009 году никогда не делал ставок на "чаек".



А. сейчас, как сообщает пострадавшее издание, всем журналистам The Guardian было запрещено присутствовать на стадионе "Брайтона" во время домашних матчей команды Фабиана Хюрцелера.