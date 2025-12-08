"Ливерпуль" определил идеальную замену Салаху

"Ливерпуль" рассматривает нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо в качестве идеальной замены для Мохамеда Салаха, если тот покинет "Энфилд" в январе.

Три раза подряд оказавшись вне стартового состава "Ливерпуля", в минувшую субботу Салах разразился гневным интервью, после чего Мохамеда принялись настойчиво сватать в Саудовскую Аравию.



"Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" готовы приютить Салаха, однако трансфер в январе зависит от предпочтений самого Мохамеда, который через неделю уезжает выступать за сборную Египта на Кубке Африки.



По информации Daily Express, "Ливерпуль" готов на случай расставания с Салахом в следующем месяце, уже приметив в качестве замены Семеньо, который забил шесть голов и отдал три результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги.



Контракт Семеньо с "Борнмутом" предусматривает отступные в 60 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов, но активировать пункт о выкупе необходимо в первой половине января.



В отличие от Салаха, Семеньо этой зимой не придется выступать на Кубке Африки, куда сборная Ганы не попала.