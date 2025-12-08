Невилл советует "Арсеналу" не паниковать после поражения от "Виллы"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "Арсеналу" не нужно паниковать после поражения от "Астон Виллы".

В минувшую субботу "Арсенал" потерпел свое только второе поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, обиднейшим образом уступив на "Вилла Парк" со счетом 2:1.



Этим незамедлительно воспользовался "Манчестер Сити", разгромив "Сандерленд" (3:0) и сократив отставание от сохраняющего лидерство в Премьер-Лиге "Арсенала" до двух очков.



Невилл уверен, что "Арсенал" теперь чувствует "дыхание в спину", однако Гари советует команде Микеля Артеты сохранять спокойствие.



"Это матч, который вы можете проиграть. На месте "Арсенала" я бы совершенно не паниковал после этого результата. Вы проиграете матч или два, вы просто проиграете, и вы выиграете много матчей".



"Они могут сидеть и думать, что теперь "Манчестер Сити" в двух очках позади, но это была тяжелая неделя для "Арсенала". Возможно, это тяжелейшая неделя сезона для "Арсенала" (с матчами против "Челси", "Брентфорда" и "Астон Виллы")".



"Они поймут, что у "Манчестер Сити" тоже бывают такого рода недели в разные моменты сезона. Я не думаю, что это время паниковать, но они определенно почувствуют спиной дыхание "Манчестер Сити" и Пепа Гвардиолы. А "Сити", думаю, будет думать: "Если мы сможем остаться так близко до апреля-мая, там посмотрим, из чего мы сделаны".



"Это то, что должен сделать "Манчестер Сити". Они должны продержаться и сидеть у "Арсенала" на хвосте, показывая, что они из себя представляют и что они снова в гонке", — сообщил Невилл в своем подкасте.