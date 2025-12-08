Слот не может объяснить, почему "Ливерпуль" пропускает так много после стандартов

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признался, что недоумевает насчет количества пропущенных после стандартных положений голов.

В этом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" пропустил уже 10 голов после стандартов — только у "Ноттингем Форест" ситуация хуже (11).



При этом за весь прошлый сезон, свой чемпионский, "Ливерпуль" пропустил девять голов после стандартов в Премьер-Лиге, и Слот затрудняется это объяснить.



"Я не думаю, что какая-либо команда в мире может занимать место в лиге выше, чем мы, если вы пропустили 10 голов после стандартов".



"Едва ли возможно занимать место выше или иметь очков больше, чем мы, если вы пропускаете так много голов после стандартов".



"На мой взгляд, дело не в построении, потому что это то же построение, что и в прошлом сезоне, когда мы практически не пропускали — или не пропускали вообще (после стандартов), в первой половине сезона".



"Даже многие игроки в этом построении остались теми же. Поэтому скажите мне, в чем дело. Если я скажу сейчас, что это невезение, то вы, наверное, ответите, что это слегка чересчур для 15 матчей", — цитирует Слота ESPN.