Боссы "Ливерпуля" выбрали между Салахом и Слотом

Руководство "Ливерпуля" выбрало свою сторону в конфликте нападающего Мохамеда Салаха с главным тренером Арне Слотом.

После упущенной победы против "Лидса" в минувшую субботу (3:3) Салах, третий раз подряд оказавшийся на скамейке запасных "Ливерпуля", разразился гневным интервью.



Салах заявил, что у него больше "нет отношений" со Слотом. Мохамед выразил мнение, что Арне хочет от него избавиться и "бросает его под колеса автобуса".



Фактически Салах поставил владельцев "Ливерпуля" перед выбором: или он, или Слот. При этом Арне и так находится под огромным давлением из-за неудовлетворительных результатов в последние недели.



По информации talkSPORT, Слот сохраняет полную поддержку руководства "Ливерпуля", а вот Салах с высокой вероятностью пропустит выезд к "Интеру" в рамках Лиги Чемпионов во вторник.



Также 33-летний игрок сборной Египта рискует быть отстраненным от домашнего матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в следующую субботу, который будет его последним перед отъездом на Кубок Африки.



Боссы "Ливерпуля" полностью доверяют Слоту в плане выбора состава и считают, что игроки должны реагировать на решения Арне профессиональным образом, а не как это сделал Салах после трех матчей вне старта.



Таким образом, этой выходкой Салах мог поставить крест на своей карьере в "Ливерпуле", несмотря на рассчитанный до 2027 года контракт. Клубы саудовской лиги лишь ждут сигнала Мохамеда, чтобы начать переговоры с "красными" по согласованию трансфера в январе.