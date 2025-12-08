Боссы "Ливерпуля" выбрали между Салахом и Слотом
Руководство "Ливерпуля" выбрало свою сторону в конфликте нападающего Мохамеда Салаха с главным тренером Арне Слотом.
После упущенной победы против "Лидса" в минувшую субботу (3:3) Салах, третий раз подряд оказавшийся на скамейке запасных "Ливерпуля", разразился гневным интервью.
Салах заявил, что у него больше "нет отношений" со Слотом. Мохамед выразил мнение, что Арне хочет от него избавиться и "бросает его под колеса автобуса".
Фактически Салах поставил владельцев "Ливерпуля" перед выбором: или он, или Слот. При этом Арне и так находится под огромным давлением из-за неудовлетворительных результатов в последние недели.
По информации talkSPORT, Слот сохраняет полную поддержку руководства "Ливерпуля", а вот Салах с высокой вероятностью пропустит выезд к "Интеру" в рамках Лиги Чемпионов во вторник.
Также 33-летний игрок сборной Египта рискует быть отстраненным от домашнего матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в следующую субботу, который будет его последним перед отъездом на Кубок Африки.
Боссы "Ливерпуля" полностью доверяют Слоту в плане выбора состава и считают, что игроки должны реагировать на решения Арне профессиональным образом, а не как это сделал Салах после трех матчей вне старта.
Таким образом, этой выходкой Салах мог поставить крест на своей карьере в "Ливерпуле", несмотря на рассчитанный до 2027 года контракт. Клубы саудовской лиги лишь ждут сигнала Мохамеда, чтобы начать переговоры с "красными" по согласованию трансфера в январе.
08.12.2025 06:00
Просмотров: 255
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Боссы ливерпуля, смахнув со своего лба холодный пот от осознания того, в какой жоте они оказались, между Слотом и Салахом выбрали судейский корпус.
"Зачем мы этого мусульманского танцора гачибази вообще поддерживали, нужно было его в Палестину отправить. А деньги сунуть, по привычке, в карман Уэбба и на поддержку Украины" - закончили мысль американские владельцы еврейского происхождения, добавив: -"Вонючие портовые ватники".
з.ы. ждём третий тур оправданий бабули запаса.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий