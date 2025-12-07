Нападающий "Челси" Лиам Делап пропустит до двух месяцев с травмой плеча.

Делап повредил свое правое плечо в матче Премьер-Лиги против "Борнмута" в субботу (0:0), будучи замененным на Марка Гиу на 32-й минуте.



По информации talkSPORT, углубленное обследование обнаружило у Делапа разрыв связок плеча, а восстановление займет от шести до восьми недель.



Таким образом, 22-летний англичанин, уже отсутствовавший два месяца в этом сезоне из-за травмы задней поверхности бедра, пропустит до 13 матчей "Челси".



Делап забил 12 голов 37 матчах прошлого сезона Премьер-Лиги за "Ипсвич", но в этой кампании пока не отличился за "Челси" в чемпионате.