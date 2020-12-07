"Кристал Пэлас" ворвался в топ-4

"Кристал Пэлас" вырвал победу 1:2 в дерби против "Фулхэма" и вышел на четвертое место в Премьер-Лиге.

В первом тайме две лондонские команды обменялись голами — на точный удар "орла" Эдди Нкетиа "дачники" ответили роскошным выстрелом Харри Уилсона с дистанции.



Во втором тайме гол Эмиля Смит-Роу был отменен из-за офсайда, а вот "Пэлас" повезло больше. Угловой на 87-й минуте обернулся точным ударом головой капитана Марка Гехи — 1:2.



Набрав три очка, команда Оливера Гласнера опередила "Челси" и оказалась на четвертом месте в таблице Премьер-Лиги.



Добавим, уже в следующем туре "Пэлас" примет на своем поле "Манчестер Сити", который располагается двумя строчками выше.



"Фулхэм" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче