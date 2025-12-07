Далот: "Нам нужно быть одержимее победами"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот заявил, что его команда должна стать "более одержимой" победами.

Посреди недели "Юнайтед" обидным образом потерял очки с "Вест Хэмом" (1:1), упустив возможность подняться в верхнюю половину таблицы Премьер-Лиги.



Далоту кажется, что "Юнайтед" прогрессирует, однако Диогу чувствует, что "красные дьяволы" недостаточно стремятся побеждать.



"Думаю, в этом сезоне мы уже показали, что можем быть очень хорошей командой и победить любого. Далее нам нужно самим почувствовать это".



"Иногда дело не в футбольных качествах. Иногда это идет изнутри. Это идет от злости и целеустремленности, которые заставляют тебя каждый день стараться ради побед в матчах, и именно так нужно жить свою жизнь".



"Думаю, нам нужно стать более одержимыми выступлением за этот клуб, победами в матчах и завоеванием трофеев для этого клуба. Но это процесс".



"Я не собираюсь говорить о том, что нам нужно время. Думаю, мы должны сразу начать побеждать, потому что этого требует клуб".



"Поэтому, когда у нас есть такого родам возможности (как против "Вест Хэма"), и мы не побеждаем, это ранит еще сильнее", — цитирует Далота The Independent.