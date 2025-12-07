"Ливерпуль" готов продать Конате за 15 млн. фунтов

"Ливерпуль" готов отпустить защитника Ибраиму Конате в зимнее трансферное окно всего за 15 миллионов фунтов.

Как и вся команда, Конате переживает серьезный спад в этом сезоне, и даже главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал после ничьей 3:3 против "Лидса", что Ибраима становится слишком часто причастен к пропущенным голам.



Этот спад привел к тому, что "Реал" отказался от идеи с приглашением Конате свободным агентом следующим летом. "Ливерпуль" попыток склонить Ибраиму к новому контракту пока не бросил, но компромисс не близок.



Если в январе "Ливерпуль" сможет найти нового защитника, а Конате к тому времени не заключит новую сделку, чемпионы Премьер-Лиги предпочтут продать 26-летнего француза, нежели лишиться его в конце сезона безо всякой компенсации.



Истекающий контракт Конате и его форма означают, что реалистично "Ливерпуль" может рассчитывать лишь на 15 млн. фунтов в качестве компенсации, сообщает Football Insider.