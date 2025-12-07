Агент поведал о плане Уортона перейти в клуб из Лиги Чемпионов

Агент полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона заявил, что его клиент собирается перейти в клуб из Лиги Чемпионов.

Ожидается, что следующим летом ведущие клубы Премьер-Лиги сойдутся в битве за Уортона. Одним из претендентов на Адама является "Манчестер Юнайтед".



Однако агент Джеймс Физерстоун сразу предупреждает, что его клиент будет рассматривать только предложения из Лиги Чемпионов.



"Когда он был в "Блэкберне", мы сели и поговорили о стремлении к звездам и выступлении за сборную Англии".



"Как туда попасть? Лично я думаю, что для выступлений за сборную Англии нужно выступать в Лиге Чемпионов, а для выступлений в Лиге Чемпионов нужно попасть в одну из команд топ-уровня в ведущих лигах".



"Думаю, ты можешь потеряться, когда сразу делаешь прыжок на уровень Лиги Чемпионов. Планом было поиграть за команду Премьер-Лиги".



"У нас есть план. Ему 21, и я постоянно это проверяю и об этом себе напоминаю. Это не то, чего мы должны достичь вчера, сегодня или прямо сейчас".



"У него есть свои цели и задачи на матч, на сезон. Он все еще должен сделать свой вклад, а остальное позаботится о себе само очень структурированным и спокойным образом, что позволит ему извлечь выгоду и максимально реализовать свой потенциал", — сообщил Физерстоун talkSPORT.