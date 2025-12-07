Шерки: "Все время играю как свободная душа"

Плеймейкер "Манчестер Сити" Райан Шерки заявил, что ощущает себя "свободной душой" на футбольном поле и хочет делать фанатов счастливыми.

Накануне Шерки поспособствовал победе "Сити" над "Сандерлендом" со счетом 3:0, отметившись двумя результативными передачами.



Особенно Шерки впечатлил своей "рабоной" на Фила Фодена, когда тот забивал заключительный в матче гол, и 22-летний француз обещает и дальше радовать болельщиков такими вещами.



"Я все время играю как свободная душа, потому что я такой по жизни. Я хочу получать удовольствие, я хочу доставлять удовольствие фанатам, и сегодня я очень рад".



"Рабона" — это моя изобретательность. Когда я сделал "рабону", я не знал, куда пойдет мяч. Я просто думал отправить мяч на голову Эрлинга (Холанда) или Фодена, и сегодня это получилось хорошо".



"Я делаю такие вещи во всех матчах, потому что это мое мастерство. Это моя работа, и всю неделю я тружусь ради этого", — цитирует Шерки The Independent.



