Шерки: "Все время играю как свободная душа"

Райан Шерки Плеймейкер "Манчестер Сити" Райан Шерки заявил, что ощущает себя "свободной душой" на футбольном поле и хочет делать фанатов счастливыми.

Накануне Шерки поспособствовал победе "Сити" над "Сандерлендом" со счетом 3:0, отметившись двумя результативными передачами.

Особенно Шерки впечатлил своей "рабоной" на Фила Фодена, когда тот забивал заключительный в матче гол, и 22-летний француз обещает и дальше радовать болельщиков такими вещами.

"Я все время играю как свободная душа, потому что я такой по жизни. Я хочу получать удовольствие, я хочу доставлять удовольствие фанатам, и сегодня я очень рад".

"Рабона" — это моя изобретательность. Когда я сделал "рабону", я не знал, куда пойдет мяч. Я просто думал отправить мяч на голову Эрлинга (Холанда) или Фодена, и сегодня это получилось хорошо".

"Я делаю такие вещи во всех матчах, потому что это мое мастерство. Это моя работа, и всю неделю я тружусь ради этого", — цитирует Шерки The Independent.




Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Сандерленд, Шерки

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 24


Поиск: