Гвардиола: "Один из наших лучших матчей в этом году"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал победу над "Сандерлендом" одним из лучших матчей своей команды в 2025 году.
Накануне "Сити" разгромил самого дерзкого новичка этого сезона Премьер-Лиги со счетом 3:0, сократив отставание от лидирующего "Арсенала" до двух очков.
Однако больше всего Гвардиолу радует не близость к "Арсеналу", а качество показанного футбола.
"Да, быть ближе к вершине лиги лучше, чем дальше, но мой опыт завоевания титулов Премьер-Лиги говорит, что все решает стабильность".
"Стабильность идет от того, как вы играете, а не от результатов или отрыва в два очка, четыре очка".
"Сегодня был один из наших лучших матчей в этом году по качеству игры на протяжении 95 минут", — цитирует Гвардиолу The Independent.
07.12.2025 17:00
Лицо такое ехидное, будто представляет лицо Артеты после того, как снова не даст Арсеналу взять АПЛ.
