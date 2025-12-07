Гвардиола: "Один из наших лучших матчей в этом году"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал победу над "Сандерлендом" одним из лучших матчей своей команды в 2025 году.

Накануне "Сити" разгромил самого дерзкого новичка этого сезона Премьер-Лиги со счетом 3:0, сократив отставание от лидирующего "Арсенала" до двух очков.



Однако больше всего Гвардиолу радует не близость к "Арсеналу", а качество показанного футбола.



"Да, быть ближе к вершине лиги лучше, чем дальше, но мой опыт завоевания титулов Премьер-Лиги говорит, что все решает стабильность".



"Стабильность идет от того, как вы играете, а не от результатов или отрыва в два очка, четыре очка".



"Сегодня был один из наших лучших матчей в этом году по качеству игры на протяжении 95 минут", — цитирует Гвардиолу The Independent.